Ainda sob efeito da pandemia na economia, Botucatu registra saldo positivo na geração de empregos em janeiro

Por Flávio Fogueral

O nível de emprego apresentou saldo positivo em Botucatu no mês de janeiro, aponta levantamento do Ministério da Economia, por meio do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged). Mesmo com o pico da pandemia de Covid-19 e o final de medidas emergenciais na economia, como o auxílio emergencial, a Cidade encerrou o primeiro mês do ano com a criação formal de 131 novos postos de trabalho.

Isso significa que ocorreram mais contratações (1391) do que demissões (1.260) no período. O desempenho dá um respiro à economia local, que viu o encerramento de 444 postos de trabalho em dezembro. Ainda assim, é inferior ao apresentado no mesmo mês de 2020, ainda sem a pandemia, quando o saldo ficou 198 novas vagas abertas. Segundo o Caged, Botucatu possui 38.007 pessoas no mercado formal de trabalho.

Quatro dos cinco segmentos econômicos registraram saldos positivos quanto à geração de emprego. A exceção ficou com o Comércio, cujo saldo foi de 88 vagas extintas, resultantes de 332 desligamentos e 244admissões. Nos demais, Construção civil teve a geração de 44 postos (87 contratações e 43 demissões); Indústria, que concentrou 66 novos cargos (159 admissões e 97 demissões); Agropecuária que gerou 58 vagas (202 contratações e 197 demissões). Setor que mais contratou nos últimos anos, Serviços teve variação discreta, com a criação formal de 55 postos em janeiro, com a contratação de 699 pessoas e a demissão de outras 644.

O levantamento do Ministério da Economia, porém, apresenta que a geração de empregos formais não foram igualitárias por gênero. Enquanto homens apresentaram saldo positivo de 160 postos, as mulheres viram serem extintas 29 vagas formais. Foram 696 e 564 demissões a trabalhadores do sexo masculino e feminino, respectivamente. No entanto, as contratações foram mais prevalentes em homens (856) do que para mulheres (535).

Por faixa etária, os saldos positivos ocorreram em pessoas de 40 a 49 anos (68), 30 a 39 anos (41) e 18 a 24 anos (40). Já as retrações de vagas foram mais prevalentes em trabalhadores de 25 a 29 anos (-6), até 17 anos (-5), de 65 anos ou mais (-5) e de 50 a 64 anos (-2).

Já por nível de escolaridade os saldos positivos de vagas, em Botucatu, ocorreram naqueles que possuem Fundamental Incompleto (88), Médio Completo (46), Fundamental Completo (24), Superior Incompleto (10) e Superior Completo (9). As extinções de postos formais atingiram mais trabalhadores com Ensino Médio Incompleto (-43) e Analfabetos (-3).