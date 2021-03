Após aglomeração no final de semana, Prefeitura de São Manuel retira traves e interdita campo de futebol

A festa e o jogo de futebol somente foram paralisados após a ação conjunta da GCM e PM

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel, retirou nesta segunda-feira (22), as traves de um campo de futebol localizado na Vila São Geraldo. O local também foi interditado pelo Poder Público. Decisão ocorreu após uma partida amistosa com aglomeração flagrada no domingo, 21. O caso foi flagrado por internautas.

Segundo a denúncia, o campo recebia o jogo, onde os times estavam devidamente trajados, arbitragem completa e torcida organizada. A festa e o jogo de futebol somente foram paralisados após a ação conjunta da GCM, Polícia Militar e Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal chegarem ao local.

Em outros locais da cidade, também foram dispersas algumas aglomerações. Uma pessoa foi presa por desacato à GCM na Cohab II e encaminhada ao plantão da Delegacia de Polícia de Botucatu e outras 5 foram multadas pela Prefeitura Municipal, já que foram flagradas pela fiscalização aglomeradas e sem máscaras próximas ao supermercado Central e Praça Tonico e Tinoco.

Também no final de semana 5 estabelecimentos foram notificados e duas autuações aconteceram: uma contra uma instituição financeira e outra contra um supermercado na região central da cidade, no valor total de R$ 6.878,77