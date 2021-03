Bracell abre mais de 150 vagas para Operador de Máquina de Colheita Florestal

O processo seletivo será totalmente online

A Bracell está com mais de 150 vagas abertas para operador de máquina de colheita II (Harvester, Forwarder e Feller) para a região de Lençóis Paulista. Para participar do processo seletivo é obrigatório que o profissional tenha Ensino Médio completo, habilitação nas categorias C, D ou E (CNH), curso de operação de máquinas florestais, experiência na operação de máquinas de colheita florestal além de disponibilidade para trabalhar em turno rotativo e possíveis mudanças.

O processo seletivo será totalmente online, ou seja, para participar é necessário cadastrar o currículo pelo link http://bit.ly/2P6omLS até o dia 29/03/2021.

Serviço:

Vagas Bracell: Operador de Máquinas de Colheita Florestal

Inscrições: 29/03/2021

Como participar do processo seletivo? Cadastro online pelo link http://bit.ly/2P6omLS

Atuação: região de Lençóis Paulista (SP)