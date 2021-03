Defensoria Pública da União pede medidas mais restritivas do Plano SP em Botucatu

A Defensoria Pública da União ingressou com ação civil pública pedindo que o estado de São Paulo e as prefeituras de 68 municípios que pertencem ao Departamento Regional de Saúde da região de Bauru decretem medidas de isolamento social ainda mais restritivas do que as atualmente previstas na fase emergencial do Plano São Paulo.

O pedido inclui ainda que sejam concedidos, em caráter liminar e provisório, todos os pedidos para os benefícios do Bolsa Família, auxílio emergencial, renda básica da cidadania e análise imediata dos pedidos de empréstimos do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) e Banco do Povo para todos os moradores da região.

A ação foi entregue à Justiça e está em análise na 2º Vara Federal de Bauru.

Sobre a ação, A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo informa que o estado ainda não foi intimado e que, tão logo ocorra a intimação, analisará o conteúdo para a adoção de medidas cabíveis. Informou ainda que independente da ação, a Secretaria de Desenvolvimento Regional reforça, junto as cidades, a importância do cumprimento das ações sanitárias de combate ao coronavírus e de proteção da saúde da população.

Em relação aos empréstimos solicitados pela população, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico informa que todas as solicitações são verificadas diariamente pelos analistas do Banco do Povo em todo estado. Ressalta, ainda, que o tempo de retorno de aprovação do crédito pode variar de acordo com as documentações enviadas pelos solicitantes.

O G1 também entrou em contato com o Governo Federal, por meio da Advocacia Geral da União, que informou que ainda não foi intimado na ação, e com o INSS, que disse que não foi notificado sobre essa ação pela Justiça. Ocupação hospitalar

Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no DRS de Bauru estava 10% acima da capacidade total de atendimento. A região tem 201 leitos de UTI Covid e 222 pacientes estão internados com a doença na UTI, portanto foi necessário remanejar mais 21 leitos.