Itatinga, Areiópolis e Pratânia terão novas moradias populares da CDHU

A Secretaria de Estado da Habitação promoveu nesta segunda-feira, 22 de março, reunião com prefeitos e representantes municipais para tratar da construção de 73 novos empreendimentos em 72 cidades paulistas. Ao todo são 6.600 moradias do Programa Nossa Casa – CDHU que serão edificadas em um novo formato. O encontro ocorreu de forma virtual, com a participação do secretário de Estado da Habitação, Flavio Amary, do presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Reinaldo Iapequino e de diretores da Companhia.

O secretário Flavio Amary explicou aos prefeitos que mudança no formato vai conferir mais agilidade nas obras. A previsão anterior era de que a Caixa Econômica Federal seria responsável pela construção e pelo financiamento das casas. Para que a produção dos empreendimentos seja feita de forma mais rápida, a CDHU assumirá a construção que será executada em duas etapas. Na primeira fase, será realizada a urbanização dos lotes com pavimentação e implantação de água e esgoto e outros itens. Na sequência será feita a edificação das unidades habitacionais.

“Mudamos o modelo de atendimento habitacional. Inovamos o processo com o objetivo de acelerar a implantação dos novos imóveis. A grande novidade é que primeiro urbanizaremos as glebas apresentadas pelos municípios para, na sequência, promover a edificação das casas. Foi um árduo trabalho onde buscamos alternativas para conseguir viabilizar essas novas moradias e estamos muito confiantes de que o projeto terá êxito. Para isso contamos com a retaguarda do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia que mobilizaram recursos para a implantação do programa”, disse o secretário.

O presidente Iapequino também falou do novo quadro e da nova forma de atuação da Companhia. “Este novo formato vai ser mais rápido para implantação dos projetos. É uma novidade, que terá um prazo curto para execução das obras. A expectativa é que no máximo em seis meses devemos estar com os lotes implantados. É uma experiência que antecipa investimentos nesse momento tão complicado, por isso buscamos uma estratégia de atuação mais ágil, inclusive as moradias já foram sorteadas. Agora é só dar andamento no trabalho para garantir as obras”, disse o presidente da CDHU.

As casas terão dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. O projeto dos imóveis incorpora as melhorias estabelecidas como diretrizes de qualidade pela Companhia, como pisos cerâmicos com rodapé e laje de concreto em todos os cômodos, azulejos nas paredes hidráulicas, estrutura metálica nos telhados e sistema gerador de energia fotovoltaica.

Os sorteios para a seleção das famílias já foram realizados e serão mantidos para esta nova modalidade. O financiamento dos imóveis seguirá os critérios da CDHU e as novas diretrizes da Política Habitacional do Estado, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, as famílias pagarão praticamente o mesmo valor ao longo dos trinta anos de contrato, que sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA, o índice oficial do IBGE.

Empreendimentos onde serão construídas as 6.600 moradias:

Agudos F (103 uhs)

Alfredo Marcondes E (9 uhs)

Anhumas F (48 uhs)

Areiópolis E (73 uhs)

Auriflama F (170 uhs)

Auriflama G (130 uhs)

Bady Bassit B (115 uhs)

Bálsamo B (20 uhs)

Barra do Chapéu B (48 uhs)

Boracéia G (30 uhs)

Borborema E (24 uhs)

Borebi D (58 uhs)

Caconde F (33 uhs)

Cajati D (65 uhs)

Campos Novos Paulista C (43 uhs)

Canitar C (121 uhs)

Casa Branca K (189 uhs)

Castilho E (128 uhs)

Charqueada C (40 uhs)

Corumbataí D (46 uhs)

Cosmorama F (54 uhs)

Cristais Paulista D (149 uhs)

Cruzália B (130 uhs)

Divinolândia C (80 uhs)

Dourado B (73 uhs)

Estrela D’Oeste I2 (53 uhs)

General Salgado E (70 uhs)

Guaíra J (232 uhs)

Guará F (174 uhs)

Guaraci B (225 uhs)

Guarantã E (152 uhs)

Guaratinguetá G (36 uhs)

Herculândia D (52 uhs)

Iaras C (161 uhs)

Icém E (140 uhs)

Indiaporã I (10 uhs)

Itapetininga L (77 uhs)

Itapira Q (41 uhs)

Itapuí C (69 uhs)

Itatinga H (127 uhs)

Jaborandi G (71 uhs)

Joanópolis D (135 uhs)

José Bonifácio E (18 uhs)

Juquiá E (35 uhs)

Lucélia G (60 uhs)

Maracaí F (89 uhs)

Mirandópolis D (256 uhs)

Nova Europa E (67 uhs)

Nova Independência H (30 uhs)

Pacaembu F (29 uhs)

Pauliceia D (132 uhs)

Pedranópolis F (48 uhs)

Pilar do Sul D (68 uhs)

Piracaia C (79 uhs)

Planalto E (83 uhs)

Pongaí F (30 uhs)

Pontal D (205 uhs)

Porto Feliz E (197 uhs)

Pratânia E (17 uhs)

Presidente Venceslau G (65 uhs)

Queiroz D (52 uhs)

Registro E (260 uhs)

Riversul E (216 uhs)

Rosana F (100 uhs)

Rubineia D (60 uhs)

Sagres E (50 uhs)

Sales F (20 uhs)

Sandovalina D (109 uhs)

Santa Fé do Sul H (52 uhs)

Santa Rosa de Viterbo G (203 uhs)

Turmalina E (26 uhs)

União Paulista C (57 uhs)

Valparaíso F (80 uhs)