Saiba como usar os serviços digitais do Poupatempo

Da Redação

Desde o início da pandemia, há um ano, o Poupatempo ampliou a quantidade de serviços eletrônicos, em que os cidadãos podem realizar o autoatendimento, com segurança, agilidade e conforto, pelo computador ou celular, sem precisar sair de casa. Para facilitar o acesso de quem tem dúvidas sobre como usar as ferramentas, o programa disponibiliza em seu portal (www.poupatempo.sp.gov.br) cartilhas ilustrativas e vídeos, com o passo a passo dos serviços mais solicitados.

Quem preferir usar o celular para realizar o atendimento, precisa antes de tudo baixar o aplicativo. Para isso, basta entrar na loja de apps do smartphone – Google Play (para Android) ou App Store (para iOS) -, pesquisar por ‘Poupatempo Digital’, e clicar em ‘Instalar’.

O próximo passo para quem irá realizar o primeiro acesso é criar um usuário e senha no LoginSP, que pode ser feito no próprio portal ou aplicativo do programa. Ele permite que o cidadão tenha uma única identidade digital, ou seja, um mesmo usuário e senha para acessar diferentes plataformas de órgãos estaduais pela internet.

O cadastro é simples e rápido. Basta clicar em ‘Cadastre-se aqui’, informar o seu CPF e clicar em ‘Avançar’. Na tela seguinte, o cidadão irá preencher os demais campos cadastrais com os dados pessoais solicitados. Ao final, se estiver de acordo, deverá clicar em ‘Li e aceito o Termo de Uso e de Privacidade’ e clicar em ‘Avançar’.

Um e-mail de validação será encaminhado ao endereço informado, para confirmar o cadastro. Para concluir, basta clicar no link enviado para seu e-mail. A partir de então, o cidadão já pode usar o CPF e senha cadastrados para acessar os canais digitais do Poupatempo, tanto no portal quanto no app.

Quem já tem cadastro no Poupatempo, ao acessar o aplicativo ou o portal, pode somente clicar em ‘Entrar’, em seguida digitar o número do CPF e a senha. Caso não consiga acessar, basta clicar em ‘Esqueceu a senha?’ e escolher uma das formas de recuperação. A primeira é pela dica de lembrança da senha pelo celular ou pelo e-mail, ou ainda pela opção de um recadastro, caso não esteja mais utilizando o celular ou e-mail indicados.

De acordo com o diretor da Prodesp, Murilo Macedo, o aprimoramento dos serviços eletrônicos do Poupatempo tem se mostrado promissor. Só nos dois primeiros meses deste ano, cerca de 3,2 milhões de atendimentos já foram feitos pelos canais digitais do programa. Esse total representa 60% do contabilizado no ano passado, quando aproximadamente 5,3 milhões de atendimentos online foram realizados.

“A Prodesp tem trabalhado para ampliar a quantidade de opções oferecidas e também auxiliar a população na utilização das ferramentas digitais neste momento em que o isolamento social é fundamental para nossa saúde. Sem sair de casa, economizando tempo e dinheiro, as pessoas estão concluindo seus serviços com segurança e praticidade”, afirma Murilo Macedo.

Entre os atendimentos mais solicitados nos canais digitais, estão: renovação e segunda via de CNH, consulta de IPVA, multas e de pontuação, Carteira de Trabalho, Seguro-desemprego, Licenciamento e transferência de veículos, pré-cadastro da vacinação contra a Covid-19, entre outros.

Com o intuito de auxiliar cada vez mais o cidadão, a Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo do Estado, tem trabalhado na ampliação da oferta de serviços online do Poupatempo. Hoje já são 130 serviços eletrônicos.

Cartilhas digitais

Didático e ilustrado, o material traz informações sobre 21 tipos de serviços como carteira de habilitação, atestado de antecedentes criminais, licenciamento, transferência de veículos, carteira de trabalho, título de eleitor, IPVA, seguro-desemprego, além de outros atendimentos relacionados à Secretaria Estadual da Educação, nota fiscal paulista e Sabesp, por exemplo. O conteúdo está disponível para consultas e downloads no site www.poupatempo.sp.gov.br.

Tutoriais (vídeos)

O Poupatempo disponibiliza ainda vídeos sobre os atendimentos digitais mais procurados nos canais do programa. A série, com 14 tutoriais, também pode ser encontrada no Youtube, no www.youtube.com/poupatemposp.