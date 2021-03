São Manuel disponibiliza 2ª via do IPTU e ISSQN no site da Prefeitura

O pagamento do imposto pode ser efetuado em casas lotéricas e agências bancárias

Da Redação

A Administração Municipal, através da Diretoria de Finanças, informa a população que está liberado para impressão a 2ª via do IPTU e ISSQN 2021 no site da Prefeitura de São Manuel.

O pagamento do imposto pode ser efetuado em casas lotéricas e agências bancárias (Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil). Os bancos disponibilizam, ainda, o pagamento pelo caixa eletrônico e via aplicativo. Acompanhe o passo-a-passo de como ter acesso ao serviço (imagens em anexo):