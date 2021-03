SP ultrapassa 29 mil internados por COVID-19

Número de internados em terapia intensiva permanece acima de 12 mil

Da Redação

O Estado de São Paulo registra hoje (22) 29.039 pessoas internadas pela COVID-19. Hoje são 12.168 pacientes internados em leitos de Terapia Intensiva devido à COVID-19, número nunca antes registrado na pandemia. Há também 16.871 pessoas em leitos de enfermaria hospitalizados.

É a segunda vez consecutiva que o número de pacientes em UTI ultrapassa a marca de doze mil, após aumentos sucessivos nas últimas semanas. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 91,9% no Estado e de 91,6% na Grande São Paulo.

Em toda a pandemia, já são 2.311.101 casos confirmados e 67.602 vítimas fatais. Até o momento, 98% das 645 cidades de SP já tiveram pelo menos uma morte pela doença.

Hoje, o número de pessoas diagnosticadas e recuperadas ultrapassou 2 milhões de pessoas: já são 2.013.250, sendo que 230.817 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Está vigente até o dia 30 a Fase Emergencial do Plano São Paulo, com medidas mais duras de restrição, com a finalidade de garantir a assistência a vida e conter a sobrecarga em hospitais de todo o Estado, além de frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus.

Devido ao recrudescimento da pandemia, o Governo de SP reforça a importância sobre o respeito ao Plano São Paulo e as medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene das mãos. É fundamental que a população fique em casa neste momento.

A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.