Avaré cogita implantação de Hospital de Campanha para tratamento da Covid-19

A ideia é que o Governo Estadual monte, equipe e mantenha o local para abrigar um número maior de pacientes

Da Redação

Diante da crescente onda de casos de infecção pelo novo coronavírus, a população de Avaré tem questionado o município sobre a criação de um hospital de campanha para aumentar a capacidade de atendimento.

A criação e manutenção de uma estrutura do tipo demandaria uma infinidade de recursos financeiros, mão de obra especializada, equipamentos e local apropriado (limpo e esterilizado) que o município não tem condições de suportar.

Para buscar uma alternativa à demanda crescente, a Prefeitura de Avaré solicitou ao Governo do Estado de São Paulo a implantação de um Hospital de Campanha no município. A ideia é que o Governo Estadual monte, equipe e mantenha o local para abrigar um número maior de pacientes infectados pela Covid-19.

Para tanto, a Secretaria Municipal da Saúde encaminhou ao Departamento Regional de Saúde VI, em Bauru, todos os dados do prédio do futuro AME – Ambulatório Médico de Especialidades, que se encontra pronto, equipado e aguarda apenas a sua inauguração.

Para a Secretaria Municipal da Saúde o local é o equipamento público que melhor reúne condições físicas e sanitárias para receber o Hospital de Campanha, cuja finalidade é atender de forma emergencial os pacientes em tempos de pandemia.

A Prefeitura de Avaré aguarda a análise por parte do Governo do Estado sobre a viabilidade da instalação do equipamento para ampliar o suporte aos pacientes de toda a região que utilizam o serviço municipal de saúde.