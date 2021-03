Grávida com Covid-19 dá à luz e está internada em estado grave no Hospital das Clínicas

O hospital não divulgou o estado de saúde do recém-nascido

Do JCNET

Uma jovem, grávida de 29 semanas, diagnosticada com Covid-19, teve que ser intubada neste sábado (20), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), enquanto aguardava leito de internação. A vaga saiu na madrugada de domingo (21) e ela foi transferida para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), onde foi submetida à cesária de urgência. A jovem seguia internada em estado grave até o fechamento desta edição. O hospital não divulgou o estado de saúde do recém-nascido.

A informação sobre a gravidade do quadro de saúde da gestante foi postada pelo prefeito de Lençóis Paulista, Anderson Prado (DEM), em sua página no Facebook. “Estávamos esperando vagas em hospitais de referência da região, onde a alta complexidade tem mais chances, ao realizar o parto, de salvar a mãe e também ao seu bebê”, declarou.

“Mas, devido a demora para a vaga, pois todo Estado está sem leitos, ainda mais para casos tão complexos como esse, a intubação foi feita aqui para aumentar as chances de vida”. No domingo, o prefeito chegou a postar que mãe e filho estavam internados com quadro de saúde estável. Porém, nesta segunda-feira (22), o estado da jovem se agravou.