Morre a irmã Renata Rossi, do Convento Servas do Senhor, aos 34 anos

Causas da morte não foram informadas pela Igreja Católica

Da Redação

A Arquidiocese de Botucatu confirmou, na noite de desta terça-feira, 23 de março, o falecimento da irmã Renata Rossi, do Convento Servas do Senhor, aos 34 anos. As causas da morte não foram informadas pela Igreja Católica.

O velório ocorrerá nesta quarta-feira, 24 de março, das 7 às 11 horas, no Complexo Orlando Panhozzi, mas restrito a familiares e religiosas da Congregação.