Sebrae-SP oferece 180 vagas para cursos gratuitos na região de Botucatu

Cursos têm limite de 30 participantes por turma

Da Redação

Quem está em busca de uma nova atividade ou quer aprimorar os conhecimentos na área pode se inscrever gratuitamente em um dos seis cursos do Sebrae-SP com inscrições abertas para os 18 municípios da região de Botucatu. As capacitações fazem parte do Programa Empreenda Rápido, uma parceria com o Governo de São Paulo, e serão realizadas de forma online no mês de abril.

Os cursos têm limite de 30 participantes por turma e serão realizados em parceria com outras instituições. Estão com inscrições abertas: Estratégias de venda para produtos de moda, Seja um fotógrafo profissional com seu celular, Aprenda a dimensionar circuitos elétricos residenciais, Aprenda a desenvolver projetos elétricos, Aprenda a realizar manutenção em instalações elétricas e Aprenda a reparar sistemas de partida de motores.

Além da capacitação técnica, os participantes receberão orientações sobre gestão para ajudar na administração do negócio. As inscrições são válidas para as cidades de Botucatu, Avaré, São Manuel, Laranjal Paulista, Paranapanema, Itatinga, Bofete, Conchas, Porangaba, Pardinho, Areiópolis, Pereiras, Anhembi, Arandu, Pratania, Quadra, Torre de Pedra e Jumirim. Os interessados podem fazer a pré-inscrição no link: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE

Programa

O Empreenda Rápido foi criado com o objetivo de oferecer em um só lugar tudo o que o empreendedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio. Baseado em seis pilares, o empreendedor poderá realizar a abertura de sua empresa com agilidade, acessar crédito com as melhores taxas de juros do mercado, aprender a gerir a seu negócio, se inscrever em cursos de qualificação profissional, além de criar e gerir soluções inovadoras e acessar o mercado por meio de parcerias com plataformas digitais.

Cursos disponíveis:

Estratégias de venda para produtos de moda

Data: 5 a 13 de abril, das 19h às 22h12 (2ª a 6ª feira)

Seja um fotógrafo profissional com seu celular

Data: 6 a 19 de abril, das 19h às 22h12 (2ª a 5ª feira)

Aprenda a desenvolver projetos elétricos

Data: 12 a 20 de abril, das 18h às 22h (2ª a 6ª feira)

Aprenda a realizar manutenção em instalações elétricas

Data: 12 a 20 de abril, das 13h às 17h (2ª a 6ª feira)

Aprenda a reparar sistemas de partida de motores

Data: 20 a 29 de abril, das 18h às 22h (2ª a 6ª feira)

Aprenda a dimensionar circuitos elétricos residenciais

Data: 20 a 29 de abril, das 13h às 17h (2ª a 6ª feira)

Pré-inscrições: http://bit.ly/CURSOTECNICOONLINE