Campanha da Fraternidade Ecumênica, em Botucatu, terá encontro virtual nesta sexta-feira (26)

Equipe Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade quer estar próxima das comunidades paroquiais

Da Redação

Com o tema: “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2, 14), a Equipe Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade realiza no dia 26 de março, às 19h30, a live: “Formação da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021”, com transmissão ao vivo nos Facebook da Arquidiocese e da Paróquia São Pio X de Botucatu.

Neste ano, por motivo de prevenção da Covid-19, o encontro presencial realizado anualmente em Botucatu precisou ser suspendido. Com esta formação on-line a Equipe Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade quer estar próxima das comunidades paroquiais, entidades e movimentos sociais para juntos animar a CFE 2021 no ano de 2021.

Participe e divulgue esta formação.

Dia: 26 de março – sexta-feira

Horário: 19h30 às 21h

Transmissão: Facebook da Arquidiocese e da Paróquia São Pio X de Botucatu