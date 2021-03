Desenhistas compartilham gratuitamente técnicas de desenho através do YouTube

As aulas serão publicadas, nas segundas, quartas e sextas-feiras do mês de março, na plataforma

Com diversos fins, desde entreter até gerar conhecimento, a internet pode ser usada de forma positiva para agregar valores na vida das pessoas. Os nichos são diversos e aprender nunca foi tão fácil. Pensando nisso, Ylson Dias e Thiago Costa, desenhistas profissionais, pretendem compartilhar gratuitamente através do YouTube técnicas de desenho que vão do básico ao complexo.

“Vamos começar do zero mesmo, com o treinamento de traço, passando por desenhos de corpos, animais, até chegar em cenários”, explica Ylson. O artista diz, ainda, que além de funcionar como entretenimento, o desenho estimula a observação e faz o indivíduo aprender a ver um mundo com mais detalhes.

As aulas serão publicadas, nas segundas, quartas e sextas-feiras do mês de março, no YouTube. Para ter acesso ao curso, é preciso, além da internet, ter papel, lápis e borracha. A capacitação está dividida em 10 aulas, com 10 minutos de duração cada.

Outras opções de cursos gratuitos

Diversas instituições disponibilizam cursos abertos para o público. Normalmente, esses cursos gratuitos são disponibilizados por Universidades e, também, por institutos e empresas que desejam contribuir com a formação acadêmica e a qualificação para o mercado de trabalho.

Abaixo, apresentamos algumas instituições que oferecem cursos gratuitos em seu site. Todos os cursos listados a seguir podem ser acessados on-line, e alguns oferecem certificados que, além de atestar a participação do estudante nas aulas, podem ser utilizados como comprovantes de horas complementares em instituições de ensino superior públicas e privadas. Dentre eles estão: SENAR Educação a Distância; e-Aulas USP; e-Unicamp; Nube; SEBRAE; AlfaCon; Udacity; Fundação Getúlio Vargas – FGV; Rock University; Prime Cursos; Digital Innovation One; Veduca; Cruzeiro do Sul Virtual; Albert Einstein; Code IoT; Google Ateliê Digital; Escola Virtual – Fundação Bradesco; Coursera e Microsoft.

Para ingressar nos cursos, os interessados necessitam apenas de um computador com acesso à internet – alguns desses cursos também podem ser acessados por meio de dispositivos móveis como smartphones e tablets, por exemplo –, o que facilita o acesso e permite que o estudo seja realizado em qualquer local e horário, sem a necessidade de deslocamento e investimento em transporte por parte do aluno. A lista completa e o link de cada instituição podem ser conferidos na página de cursos gratuitos do Educa Mais Brasil.