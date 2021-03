Hospital das Clínicas de Botucatu deixará de informar cidades de origem de pacientes com altas e óbitos

Serão fornecidos apenas dados gerais da assistência

Da Redação

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), vinculado a Secretaria de Estado da Saúde, deixará de informar a população, a origem de pacientes que tiveram alta ou mesmo vierem a falecer na unidade.

Comunicado foi distribuído a imprensa nesta quarta-feira, 24 de março. No documento reforça que serão fornecidos apenas dados gerais da assistência. Medida destoa do que a unidade fazia desde o início da pandemia, há um ano.

A qualificação das informações será atribuída às secretarias municipais de Saúde do Departamento Regional de Saúde de Bauru, DRS-VI.

Comunicamos que a partir de hoje, 24, o HC passará a informar apenas os dados gerais de altas e óbitos diários, além da taxa diária de ocupação da UTI COVID.

O trâmite interno de abastecimento dos números no banco de dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e das informações do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HCFMB aos municípios atendidos pelo HCFMB continuam normalmente.

Reiteramos que, por atendermos a DRS VI Bauru, que abrange 68 cidades da região, cabe aos próprios municípios a divulgação local dos óbitos, a exemplo do que é feito diariamente pela Secretaria Municipal Saúde de Botucatu., salientou o HCFMB em sua nota oficial.