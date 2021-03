Infectologista fala sobre pacientes que fizeram ‘tratamento precoce’ contra Covid: ‘Kit de ilusão’

O posicionamento é do infectologista Alexandre Naime, de Botucatu (SP). O médico é membro do Núcleo Executivo do Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid-19 da Associação Médica Brasileira (AMB) e ajudou a criar o boletim divulgado nesta terça-feira (23) pela associação, que condena o uso de remédios sem eficácia contra a Covid-19.