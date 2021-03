Prefeitura de São Manuel reforma praça em frente à rodoviária

Espaço contará com construção de rampas de acesso, sinalização tátil para pessoas portadoras de deficiência

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel, através de suas Diretorias de Obras, Agricultura e Meio Ambiente e Turismo, está reformando e remodelando a antiga praça da estação Rodoviária.

O prédio administrativo da Rodoviária foi totalmente reformado pela atual Administração, que deixou o local mais cômodo e bonito, para as pessoas que se utilizam do transporte coletivo municipal e intermunicipal.

Com recurso do MIT (Município de Interesse Turístico) enviado pelo Governo do Estado, está sendo possível realizar a reforma e remodelação da praça da Rodoviária, que não recebia melhorias há muitos anos.

Várias melhorias serão realizadas durante a reforma e remodelação como: a construção de rampas de acesso, sinalização tátil para pessoas portadoras de deficiência, substituições das instalações elétricas, de todo o piso que será em lajota sextavada, do gramado, da arborização e colocação de novos bancos.

A empresa que está realizando a obra é a Construtora Rebote Projetos e Empreendimentos, que custará R$ 330.330,72.

ÁRVORES

A Administração Municipal, através da Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente, no sentido de melhor informar a população, sempre de forma transparente, encomendou junto a empresa Plante Quer a realização de uma avaliação da situação biomecânica de algumas árvores do Município que se encontravam em possível situação de risco iminente de queda.

Com a realização do laudo foi possível planejar a supressão de algumas árvores que se encontram em situação de risco. Incidentes, com queda de árvores antigas do Município já ocorreram num passado recente, sem que felizmente machucassem pessoas, somente causaram danos materiais a veículos e imóveis.

Nas análises realizadas pela empresa responsável foi feita uma avaliação visual das árvores indicadas e posteriormente usado um equipamento de impulso (tomografia de impulso), auxiliando na avaliação da situação biomecânica das árvores. Com isso foi possível avaliar a situação do caule e a distribuição das raízes das árvores; se existia comprometimento que levasse a aconselhar o seu corte, por questão única de segurança.

Para que seja indicado o corte da árvore é preciso que dois terços tanto do caule, como das raízes estejam comprometidos. Diante dessa análise encomendada, a Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente vem realizando a supressão de algumas árvores na cidade, principalmente em praças, jardins e passeio público.

Na manhã do último sábado (20) algumas árvores na praça da Rodoviária Municipal tiveram que ser suprimidas, já que estavam com o caule podre e rachaduras.

Nas mídias sociais, em postagem realizada no final da última semana, um cidadão residente em Botucatu alegou que o prefeito municipal estava cometendo crime ambiental, talvez, por desconhecimento. As árvores quando são suprimidas além de receberem autorização dos órgãos competentes, são avaliadas pela Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente.

Na praça da Rodoviária foram suprimidas algumas alfineiras, sibipiruna e chapéu de praia, que estavam com caule podre ou com broca ou ainda com ponta podre. Para repor essas árvores serão plantadas 42 novas espécies, que são indicadas para a zona urbana e praças do Município.