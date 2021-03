Espaço Cultural de Botucatu recebe intervenção “Alvorada Negra”

Exposição é composta por 7 banners e passará por 3 pontos da Cidade

Da Redação

A intervenção “Alvorada Negra”, de Johnny Faustino, propõe a ocupação de alambrados botucatuenses com o intuito de provocar reflexão sobre o processo colonizatório como uma das bases do racismo atual, desta forma contribuir para o debate em torno do tema.

Realizada com recursos da Lei Aldir Blanc, a exposição é composta por 7 banners e passará por 3 pontos da Cidade. O primeiro deles é o Espaço Cultural “Dr. Antônio Gabriel Marão”, que teve o alambrado da Avenida Dom Lúcio ocupado pelas obras do artista.