Hospital das Clínicas de Botucatu registra 6 mortes por Covid-19; unidade deixa de informar cidades dos pacientes

Da Redação

Unidade referenciada para o tratamento da Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) registrou seis mortes decorrentes da doença em suas dependências, nas últimas 24 horas. As vítimas são:

Três homens de 70, 67 e 43 anos.

Três mulheres de 78, 69 e 61 anos.

No entanto, as cidades de origem das vítimas são desconhecidas. Após um ano adotando modelo de informação completa dos dados, o HCFMB decidiu não informar mais à imprensa e nem a população as cidades de origem de pacientes que venham a receber altas ou que venham a falecer por causa da covid-19. A decisão vigora desde quarta-feira, 24 de março.

Em sua justificativa, a unidade frisa que: