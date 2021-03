São Manuel: homem é preso após ameaçar a mãe e irmã com facão

Agressor é usuário de drogas e por conta disso tornou-se uma pessoa agressiva

Da Redação

Após solicitação via telefone de emergência da GCM de São Manuel, foi informado que um indivíduo de posse de um facão estaria ameaçando sua mãe e sua irmã.

As equipes da GCM se deslocaram ao local informado. No interior da residência os agentes localizaram o autor, que muito agressivo resistiu a abordagem, sendo necessário o uso de força proporcional para imobilizá-lo.

Em contato com as vítimas os agentes foram informados que o agressor é usuário de drogas e por conta disso tornou-se uma pessoa agressiva, que já havia agredido as vítimas outras vezes e constantemente as ameaçava de morte.

O agressor foi conduzido a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), preso em flagrante e encaminhado a cadeia pública de Itatinga SP.