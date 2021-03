SP tem mais de 30,5 mil internados por COVID-19

Está vigente até o dia 30 a Fase Emergencial do Plano São Paulo

Da Redação

O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira (25) mais de 30,5 mil pessoas hospitalizadas devido à COVID-19: são 30.549 internados, sendo 12.674 pacientes em leitos de Terapia Intensiva e 17.875 em enfermaria.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI registram hoje 91,6% tanto no Estado quanto na Grande São Paulo.

Foram registradas também 18.447 novas infecções confirmadas desde ontem, chegando ao total de 2.370.885 casos da doença em toda a pandemia.

O Ministério da Saúde retomou os critérios anteriores para registros de óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave no sistema Sivep Gripe que havia alterado na terça-feira (23), sem comunicação prévia, impactando nos balanços da quarta-feira (24). Desde ontem, foram reportados no sistema oficial do Ministério da Saúde no estado de São Paulo 599 óbitos e, com isto, já são 69.503 mortes em toda a pandemia no Estado.

Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 2.044.235 pessoas estão recuperadas, sendo que 236.230 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Está vigente até o dia 30 a Fase Emergencial do Plano São Paulo, com medidas mais duras de restrição, com a finalidade de garantir a assistência a vida e conter a sobrecarga em hospitais de todo o Estado, além de frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus.

Devido ao recrudescimento da pandemia, o Governo de SP reforça a importância sobre o respeito ao Plano São Paulo e as medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene das mãos. É fundamental que a população fique em casa neste momento.

A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.