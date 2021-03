Chuva provoca danos e deixa regiões de Botucatu sem energia elétrica

Diversos bairros, principalmente do setor norte da Cidade ficaram sem energia elétrica

Da Redação

A chuva que caiu em Botucatu no final da tarde desta sexta-feira, 26 de março, provocou diversos danos na Cidade e deixou vários bairros sem energia elétrica. O trânsito ficou complicado principalmente na área Central e na baixada da Avenida Floriano Peixoto.

Uma árvore teve alguns de seus galhos quase atingindo um veículo estacionado na confluência da Rua Manoel da Silva e da Avenida Vital Brasil. O local frequente é área de alagamento mas, dessa vez o córrego Água Fria não transbordou.

Na Rua Tiradentes, um muro da antiga indústria Milanezi caiu totalmente. Ninguém se feriu. No entanto, o trânsito ficou complicado na região.

As tendas instaladas para aplicação das vacinas contra a Covid-19, pela Prefeitura Municipal, e deixadas no largo da Catedral, atingiram dois veículos. Parte da cobertura da fachada do SAMU de Botucatu, também cedeu.

Diversos bairros, principalmente do setor norte da Cidade como a Vila dos Lavradores e o Jardim Paraíso ficaram sem energia elétrica.