Hospital das Clínicas de Botucatu tem 100% de ocupação de leitos UTI para Covid-19; unidade não informa cidades dos pacientes

Da Redação

Unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da Covid-19, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) atingiu nesta sexta-feira, 26 de março, a total ocupação de seus leitos em terapia intensiva (UTI) para assistência da doença.

Neste momento, todas as 40 vagas estão em uso. Não foi informado se há pacientes em fila de espera aguardando algum leito ou se houve o acionamento de mais espaços emergenciais. Desse total, 38 pessoas já possuem diagnósticos positivos ao novo coronavírus.

Há 105 pacientes, vindos de todo o interior paulista, internados na unidade. Já a enfermaria exclusiva para Covid-19, que conta com 70 leitos, possui 65 vagas em uso.

Nesta sexta-feira (26) foram registradas duas altas hospitalares e duas mortes. O Hospital das Clínicas, no entanto, deixou nesta semana, de informar à imprensa e consequentemente a população, as cidades de origem das pessoas. Em sua justificativa, alega que em nota que “o trâmite interno de abastecimento dos números no banco de dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e das informações do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HCFMB aos municípios atendidos pelo HCFMB continuam normalmente. Reiteramos que, por atendermos a DRS VI Bauru, que abrange 68 cidades da região, cabe aos próprios municípios a divulgação local dos óbitos, a exemplo do que é feito diariamente pela Secretaria Municipal Saúde de Botucatu”.

Desde o início da pandemia foram registradas 415 altas hospitalares e 228 mortes.