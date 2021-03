Unesp confirma realização da 2ª fase do Vestibular 2021, mas não define data

Da Redação

A Unesp e a Fundação Vunesp confirmaram a realização da segunda fase do Vestibular Unesp 2021, anteriormente marcada para 28 de fevereiro de 2021 e adiada por causa do recrudescimento da pandemia em todo o país.

Em postagem no site oficial da universidade, esclarecem alguns pontos. Um deles é que “a segunda fase será realizada. Também serão remarcadas as provas de habilidades do mesmo exame, específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design da Faac/Bauru”.

No entanto, não estabelece uma data para a aplicação dos exames, salientando que aguarda a permissão por parte do Plano São Paulo.

“Enquanto não tivermos uma perspectiva de melhoria nas condições sanitárias, é impossível definir uma data. Entendemos e nos solidarizamos com a ansiedade e a preocupação de todos aqueles que se encontram envolvidos de alguma maneira com o vestibular, mas não abrimos mão da proteção à vida. Assim como todos os 35 mil vestibulandos classificados para a segunda fase do Vestibular Unesp 2021, a Unesp e a Fundação Vunesp encontram-se angustiadas com a indefinição da segunda fase do processo seletivo, porém, no pior momento da pandemia no país, não é possível remarcar a data para a realização da segunda fase. Assumimos aqui o compromisso de anunciar, o mais rápido possível e assim que o cenário epidemiológico tornar-se menos devastador, a data do exame da segunda fase.”, frisa a Unesp em comunicado.