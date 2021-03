Botucatu: festa clandestina em pleno lockdown é encerrada; participantes são multados em R$ 600

No local, segundo consta, havia 30 jovens que aproveitavam o evento

Apesar de proibidas, festas continuam a dar a tônica durante o lockdown e na Fase Emergencial do Plano São Paulo de combate à pandemia. Um desses eventos foi encerrado na tarde deste sábado, 27 de março, após ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) e Vigilância Sanitária.

A ação ocorreu após denúncia, sendo que a festa ocorria na “Chácara Pontal da Serra”, na Rodovia Marechal Rondon, conforme divulgado pela GCM. No local, segundo consta, havia 30 jovens que aproveitavam o evento. Encerrada, os participantes começaram a ser autuados pelas autoridades.

Conforme a Vigilância Sanitária, 16 pessoas receberão multas de R$ 600 pela não utilização das máscaras de proteção facial no momento da abordagem. Lei estadual estabelece a obrigatoriedade do uso do acessório. Os demais participantes devem ser penalizados após identificação.

No local o responsável pelo evento foi indagado e disse que alugou o estabelecimento para uma festa entre amigos e o responsável pelo imóvel também receberá multa. Diante da irregularidade constatada a festa foi encerrada e houve a dispersão das pessoas, as quais foram orientadas sobre as medidas restritivas.

O fato também foi registrado em Boletim de Ocorrência pela GCM, que fará o encaminhamento a Polícia Civil para responsabilizar criminalmente o responsável pelo evento.

As operações conjuntas das forças de segurança com a Vigilância Sanitária permanecem durante este final de semana. Denúncias de aglomerações e festas podem ser feitas pelo telefone 199.