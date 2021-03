Botucatu tem mais duas mortes pela Covid-19; total chega a 148

Foram registradas 48 mortes em março

Da Redação

Neste sábado, 27 de março, mais dois moradores de Botucatu perderam a vida por causa da Covid-19. Informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

As vítimas são dois homens, de 40 e 69 anos. Ambos estavam na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB). A unidade, inclusive, deixou de informar a imprensa e a população as cidades de origem dos pacientes que receberam alfa ou mortos pelo novo coronavirus.

Foram registradas 48 mortes em março, média de 1,77 óbito por dia. O total acumulado no mês representa 32,43% dos casos desde o início da pandemia.