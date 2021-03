CREA-SP adia para julho pagamento da anuidade

Em função dessas novas diretrizes, o Crea-SP está atualizando os parâmetros dos sistemas de cobrança

Da Redação

Estão prorrogados de 31 de março para 30 de julho os prazos para pagamento das anuidades dos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea. A proposta foi aprovada durante Sessão Plenária do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) realizada nesta quinta-feira (25/03), de forma remota.

A decisão tem o apoio e o endosso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP). “O Crea-SP é totalmente favorável à prorrogação do pagamento das anuidades, assim como a todas as outras iniciativas que forem aprovadas junto ao Confea e que venham ao encontro dos anseios dos nossos profissionais”, destacou o presidente do Crea-SP, Engenheiro Vinicius Marchese Marinelli, ressaltando a importância de reforçar o trabalho de valorização dos profissionais. “Precisamos mudar a maneira de nos relacionar com os profissionais da área tecnológica no sentido de gerar valor para contribuir com o desenvolvimento econômico e social do país”.

Em função dessas novas diretrizes, o Crea-SP está atualizando os parâmetros dos sistemas de cobrança e, em breve, vai informar como poderá ser feita a emissão do(s) seu(s) boleto(s) com a(s) nova(s) data(s) de pagamento, considerado o novo calendário.

Fase emergencial – Outra medida implementada pelo Crea-SP com objetivo de proteger os profissionais registrados e funcionários no período de pandemia foi a suspensão dos atendimentos presenciais durante a fase emergencial, prorrogada até 11 de abril.

Para garantir o acesso a empresas e profissionais de forma segura, o Conselho mantém o atendimento via telefone, com horários agendados, além de todos os serviços on-line disponíveis no site ( www.creasp.org.br ), no aplicativo na App Store e no Google Play e pelos canais de atendimento (0800-0171811 e Fale Conosco).