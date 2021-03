São Manuel prosseguirá com aulas pelo sistema remoto

Foi prorrogada a fase emergencial de enfrentamento à pandemia do coronavírus até 11 de abril

Da Redação

A Administração Municipal, através da Diretoria de Educação, seguindo o novo Decreto emitido pelo Governo do Estado que prorrogou a fase emergencial de enfrentamento à pandemia do coronavírus até o dia 11 de abril, comunica que as aulas da rede municipal, estadual e privada de ensino do Município, continuarão suspensas durante esse período.

Com a paralisação das aulas a Diretoria Municipal de Educação, através das coordenadoras, diretoras, diretores e professores, continuará com as atividades extracurriculares para os alunos de suas escolas, no sistema remoto.

VACINAÇÃO

O Governo do Estado anunciou a vacinação para professores, diretores, inspetores e outros profissionais acima de 47 anos, de escolas e creches que atuam na rede pública e privada de ensino.

A Administração Municipal através da Diretoria de Saúde já se prepara para vacinar os profissionais da área da educação inseridos no cronograma de vacinação pelo Governo do Estado, cuja data será a partir de 12 de abril.