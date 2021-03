Sebrae de Botucatu abre diversos cursos para empreendedores na pandemia

Programação de cursos de abril é toda online e foi planejada e pensada para esse momento de crise

Da Redação

Quem já tem o próprio negócio ou mesmo quem planeja a abertura de um empreendimento pode contar com a ajuda do Sebrae-SP para se capacitar. A programação de cursos de abril é toda online e foi planejada e pensada para esse momento de crise. As ações envolvem as parcerias com as Prefeituras Municipais, Associações Comerciais, Sincomercio, Sinhores, Senai e entidades diversas.

O Empreenda Rápido, programa em parceria com o Governo de São Paulo, terá seis turmas no mês de abril. São elas: Estratégias de venda para produtos de moda, Seja um fotógrafo profissional com seu celular, Aprenda a dimensionar circuitos elétricos residenciais, Aprenda a desenvolver projetos elétricos, Aprenda a realizar manutenção em instalações elétricas e Aprenda a reparar sistemas de partida de motores. Além do conteúdo técnico, os participantes também receberão orientações para a gestão do negócio.

Já os donos de micro e pequenas empresas que precisam de orientação para buscar alternativas digitais podem se inscrever no Projeto Comércio 4.0 – Sua empresa no mundo digital. Os encontros semanais serão realizados de 5 a 28 de abril, às 19h, e abordará as tendências do setor, marketing digital, oficina de fotografia para a internet e e-commerce (estratégia e modelo de negócio), além de consultoria individual de marketing ou finanças.

Compras públicas

As empresas interessadas em vender seus produtos e serviços para o poder público podem participar do curso sobre compras públicas no dia 15 de abril, às 14h. Durante a capacitação, serão apresentadas informações sobre benefícios, vantagens, oportunidades e como participar dos processos para aumentar as vendas e área de atuação. Outras informações pelo telefone (14) 99127-6993.

