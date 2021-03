Helicóptero Águia da PM auxiliará na fiscalização de festas clandestinas e aglomerações

Medida tem como objetivo coibir e punir quem descumpre as regras dos decretos que visam conter a pandemia

Da Redação

A fiscalização para coibir aglomerações e festas clandestinas contará com dois reforços nesta fim de semana em Bauru. O helicóptero Águia será usado pela Polícia Militar (PM) para identificar estas irregularidades. A corporação também utilizará drones. Com as imagens aéreas, a PM acionará as equipes em terra, o que deve dar mais agilidade.

Na quinta-feira (25), a prefeita Suéllen Rosim esteve reunida com o tenente-coronel Fabiano Serpa, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM-I), o capitão Sobrinho, comandante da base aérea da PM em Bauru, e o capitão Gustavo, coordenador operacional. A prefeitura vai colaborar diretamente, integrando o trabalho da PM com a fiscalização da Secretaria de Planejamento (Seplan), voltada a festas clandestinas, e da Secretaria de Saúde, que verifica irregularidades em estabelecimentos. A atividade delegada, convênio entre a prefeitura e a PM para as fiscalizações, também segue em vigência.

A medida tem como objetivo coibir e punir quem descumpre as regras dos decretos que visam conter a pandemia. A população deve colaborar, evitando qualquer tipo de aglomeração, eventos ou festas, que estão proibidos neste momento. A prefeitura também reforça a orientação para que todas as pessoas usem máscara, lavem as mãos e usem álcool gel.

DENÚNCIAS

Para denúncias de irregularidades em estabelecimentos ou de festas e eventos clandestinos, a população pode ligar na Ouvidoria da Prefeitura de Bauru, no telefone (14) 3235-1156, que também funciona com WhatsApp, onde a pessoa já é direcionada para o formulário de denúncias. Outros canais são o site www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria, e o e-mail ouvidoria@bauru.sp.gov.br. A Ouvidoria funciona todos os dias, das 8h até a meia-noite.

Para denúncias de aglomerações em vias públicas, a população deve ligar para a PM, no 190, que também recebe denúncias de festas clandestinas.