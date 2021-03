Homem de 91 anos está entre os cinco botucatuenses que receberam alta após tratamento da Covid-19

A pandemia de covid-19 matou 148 botucatuenses

Da Redação

Neste domingo, 28 de março, cinco botucatuenses receberam alta hospitalar após tratamento contra a Covid-19. Destaque para um homem de 91 anos que venceu a batalha contra a doença. No acumulado Botucatu chega a 9154 pessoas recuperadas diante de 9835 casos confirmados, desde o início da pandemia.

As altas deste domingo foram em homens de 91, 62, 59, 44 e 25 anos. Todos estavam internados no Hospital das Clínicas (HCFMB), unidade vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), a qual deixou de informar as cidades de origem de seus pacientes.

Além disso, há 75 pacientes internados para tratamento médico, sendo que 53 estão no HCFMB, 16 na rede privada de saúde e seis no Hospital do Bairro. Desse total, 56 têm diagnósticos positivos ao novo coronavírus.

A taxa de ocupação de leitos em UTI no HCFM está em 100%, todas as 40 vagas encontram-se em uso. Na rede privada o total é de 75%, onde 15 dos 20 leitos encontram-se ocupadas.

Cidade ainda concentra 477 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

A pandemia de covid-19 matou 148 botucatuenses.