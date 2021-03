Hospital das Clínicas de Botucatu registra 3 mortes por Covid-19; unidade deixa de informar cidades dos pacientes

Da Redação

Neste domingo, 28 de março, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), confirmou mais três mortes pela Covid-19 em seus pacientes. As cidades de origem das pessoas não foram informadas pela unidade, que é vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

As vítimas são duas mulheres de 79 e 57 anos e um homem de 74 anos. Também não fora informado se estas pessoas encontravam-se em terapia intensiva (UTI).

Desde o início da pandemia foram registradas, no HCFMB, 235 mortes e 422 altas de pacientes vindos de todo o interior paulista.

Não é possível saber a cidade de origem das mesmas devido a uma decisão, nesta semana, onde o hospital passou a omitir esta informação da imprensa e, consequentemente, da população.

Comunicamos que desde o dia 24 de março o HC passou a informar apenas os dados gerais de altas e óbitos diários, além da taxa diária de ocupação da UTI COVID. O trâmite interno de abastecimento dos números no banco de dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e das informações do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HCFMB aos municípios atendidos pelo HCFMB continuam normalmente. Reiteramos que, por atendermos a DRS VI Bauru, que abrange 68 cidades da região, cabe aos próprios municípios a divulgação local dos óbitos, a exemplo do que é feito diariamente pela Secretaria Municipal Saúde de Botucatu., frisa o HCFMB em nota oficial.