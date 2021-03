São Manuel: entrega do kit alimentação ocorrerá a partir desta segunda (29)

O quinto kit estará sendo entregue aos pais ou responsáveis dos estudantes da rede municipal

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel, através da Diretoria de Educação, estará distribuindo a quinta etapa dos “kits merenda”, com produtos que compõe uma cesta básica de alimentos, aos alunos das escolas da rede municipal de ensino. Já foram realizadas quatro etapas de distribuição durante a pandemia aos alunos da rede municipal de ensino durante o ano de 2020.

Nas quatro primeiras etapas foram entregues kits contendo os seguintes produtos:

1º) alimentos não perecíveis (arroz, feijão, etc);

2º) hortifrúti (verduras, frutas e legumes);

3º) hortifrúti (verduras, frutas e legumes);

4º). Kits de alimentos não perecíveis (arroz, feijão, etc)

O quinto kit estará sendo entregue aos pais ou responsáveis dos estudantes da rede municipal, em função da suspensão das aulas presenciais, pela pandemia do Coronavírus, em data ainda a ser anunciada pela Diretoria de Educação.

O novo kit será distribuído para as famílias que manifestaram interesse em recebê-lo. Para tanto, cada escola estará atualizando a lista que foi utilizada no ano de 2020, como referência e acrescentará a partir da próxima segunda-feira (29), os novos interessados.

A Diretoria de Educação esclarece que o kit merenda não corresponde a uma cesta básica de alimentos e sim uma quantidade do mesmo, correspondente ao consumo de um estudante em determinado período, de aproximadamente 30 dias

A distribuição dos kits merendas visa complementar a alimentação domiciliar no período em que as aulas presenciais estarão suspensas e obedecem a orientação da Resolução nº 2, de 9 de abril de 2020 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE que dispõe sobre a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes. O kit distribuído é um conjunto que supre o consumo de um aluno

Durante todo o ano de 2020 a rede Municipal de Ensino atendeu aos alunos da zona urbana e rural, muitos em vulnerabilidade, com a distribuição dos kits merenda, com o objetivo de amparar esses estudantes e consequentemente as famílias atingidas com a perda do renda em virtude da pandemia.

As escolas, através de suas direções, estarão organizando a entrega dos kits aos seus alunos, entrando em contato com os pais ou responsáveis, em horário determinado, a fim de evitar aglomerações.