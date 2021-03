Sem ‘kit intubação’, pacientes de Lençóis Paulista terão de ser transferidos

Do JCNET

Com baixo estoque de analgésicos e relaxantes musculares, a Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) recebeu medicamentos suficientes para manter os pacientes com Covid-19 por poucas horas intubados e, por isso, solicitou a transferência dos mesmos ao Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-6).

Conforme o JC noticiou na última sexta-feira (26), o Hospital Nossa Senhora da Piedade contava com 22 pacientes intubados em UTIs. Sem conseguir comprar anestésicos e outros medicamentos em falta no mercado, o município pediu ajuda ao DRS-6. Na ocasião, o seu estoque daria para três dias.

No dia seguinte, o secretário de Saúde de Lençóis, Ricardo Conti, disse que foi procurado pelo DRS-6 e havia possibilidade de os medicamentos chegarem neste domingo (28).

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que Lençóis não registrou no sistema MedCovid-19 o seu estoque atualizado do “kit intubação”.

A pasta afirmou, também, que cobra os medicamentos do governo federal. “Ainda assim, visando contribuir com a assistência adequada à população, o DRS de Bauru busca remanejar as ampolas do Midazolan”.

Porém, de acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, até o momento, o município recebeu apenas 40 ampolas de Midazolan, fato que o motivou a pedir a transferência dos pacientes para os hospitais estaduais de referência.