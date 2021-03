Avaré registra 5 mortes pela Covid-19; total vai a 86 desde o início da pandemia

Cidade registra 4526 casos confirmados da doença

Da Redação

A Secretaria de Saúde de Avaré confirmou, na tarde desta segunda-feira, 29 de março, mais cinco óbitos decorrentes da Covid-19. Com isso, o total chega a 89 fatalidades desde o início da pandemia, há mais de um ano.

As vítimas são uma mulher de 63 anos e quatro homens, cujas idades são de 62, 67, 72 e 76 anos. Não foram informados locais e nem tempos de internação de tais pacientes.

Avaré registra 4526 casos confirmados com 4303 recuperadas, 98 em isolamento domiciliar, 38 pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Avaré (27 internados na Ala 5 e 11 pacientes internados na Ala 1), 1 paciente internado em outro município. Além disso, 19 pacientes aguardando resultado de exame (PCR) em domicílio.

Além da disponibilização diária no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré e no Facebook, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov. br/index.php/coronavirus.