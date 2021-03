Segundo final de semana de lockdown de Botucatu tem média de 50% no isolamento social

Com isso, 81.400 botucatuenses permaneceram em suas casas durante vigência das medidas

Por Flávio Fogueral

Em seu segundo final de semana com lockdown para coibir o propagação da Covid-19, Botucatu registrou média de isolamento social em torno de 50%, conforme o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI), do governo do Estado. Com isso, 81.400 botucatuenses permaneceram em suas casas durante vigência do decreto 12.245.

Apenas serviços emergenciais como os da saúde tinham autorização para funcionar, e as pessoas precisavam comprovar as motivações para se estar na rua. Empresas do setor de alimentação poderiam comercializar apenas pelo sistema de entrega em domicílio.

As médias registradas pelo governo paulista foram de 37% na sexta-feira (26), 49% no sábado (28) e de 55% no domingo, 28 de março. Os percentuais foram próximos dos registrados na primeira semana das medidas restritivas quanto circulação de pessoas e funcionamento de atividades. Na ocasião as médias consolidaram-se em 39%, 52% e 56%, nos dias 19, 20 e 21, respectivamente.

Comparativamente, a taxa de isolamento social no dia 19 foi maior que na última sexta-feira, 26, onde as taxas foram de 39% e 37%, respectivamente. Na última sexta-feira, 54.760 pessoas cumpriram as determinações do governo municipal, sendo que no período anterior, esse cálculo estava em 57.720.

A maior queda à adesão foi concentrada no sábado (28), onde 49% dos 148 mil botucatuenses respeitaram a quarentena. Na ocasião, 72.520 moradores ficaram em suas casas, constratando com o observado na semana anterior, quando 76.960 botucatuenses, ou 52% do total, obedeceram às medidas de restrição. Ainda no sábado passado, a Guarda Civil Municipal, em conjunta com a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar encerraram uma festa com mais de 30 pessoas em uma chácara às margens da Rodovia Marechal Rondon.

No comparativo entre os domingos, a queda foi de um ponto percentual para o referente a 28 de março, quando 81.400 botucatuenses, ou 55% do total permaneceram em seus lares. Já na semana anterior, 82.880 pessoas respeitaram o decreto municipal, onde o percentual de isolamento social foi de 56%.

Botucatu foi o 26º município entre os 104 analisados pelo governo paulista que mais respeitou o isolamento social. Isso representa uma queda de cinco posições em comparação com o desempenho do primeiro lockdown, quando solidificou-se em 21º.

Estes indicadores são medidos pelo governo paulista em 104 cidades acima de 70 mil habitantes, por meio da análise de mobilidade dos telefones celulares. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.