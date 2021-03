Consumidor deve comprar de pequenos empreendedores nesta Páscoa, aponta Sebrae

52,5% dos entrevistados que disseram escolher um pequeno negócio para comprar na Páscoa são mulheres

O empreendedor que planeja direcionar seus esforços para vender mais nesta Páscoa deve ficar atento ao perfil dos potenciais clientes. Mulheres, moradores do interior do Estado de São Paulo, com mais 40 anos e ensino médio completo são os consumidores mais propensos a comprar de pequenos negócios na data, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae-SP este mês.

O levantamento mostrou que 52,5% dos entrevistados que disseram escolher um pequeno negócio para comprar na Páscoa são mulheres. Ainda sobre o perfil sociodemográfico, a maior parcela (41,3%) tem entre 40 e 59 anos e 50,9% completaram o ensino médio. Por regiões, consumidores do interior de São Paulo (54,8%) se mostram mais propensos do que os da Região Metropolitana de São Paulo.

A maior parte dos consumidores de pequenos negócios, ou seja, 68%, pretende comprar ovos de Páscoa; já 55% afirmaram ter intenção de levar para casa chocolates em geral e 16% pretendem adquirir ingredientes e bebidas para o almoço e jantar.

Outro aspecto revelado pelo levantamento do Sebrae-SP é que quem vai até o pequeno planeja a compra com antecedência (65,1%), mais do que quem compra dos grandes (59,9%).

Em média, o consumidor dos pequenos negócios vai adquirir 3,1 presentes, número que sobe para 3,7 quando se trata do comprador dos grandes.

A preferência por pequenos negócios sinaliza ainda um grau de conscientização do consumidor, pois 60% afirmaram comprar para ajudar esses empreendedores. Para 54% a motivação para consumir dos pequenos negócios vem de acreditar que esse tipo de empresa gera renda e emprego na sua região e no País.

A pesquisa constatou ainda que o tíquete médio no pequeno negócio é de R﹩ 151,50; no grande, R﹩ 190,30.

A forma preferida de pagamento em ambos é o cartão de crédito – 91% nos pequenos e 92% nos grandes – seguida pelo dinheiro vivo (27% e 28%, respectivamente) e o Pix (23% e 12%). Além disso, 75% dos clientes de pequenos escolhem o pagamento à vista ante 81% dos grandes.