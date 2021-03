Hospital das Clínicas de Botucatu tem mais 3 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas

Chega a 230 as casualidades ocorridas pela doença

Da Redação

Unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento contra a Covid-19, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) registrou mais três mortes de pacientes nesta terça-feira, 30 de março.

Com isso, chega a 230 as casualidades ocorridas pela doença, desde o início da pandemia.

As vítimas são duas mulheres, de 50 e 73 anos; e um homem de 62 anos. Não foi informado se os mesmos estavam em terapia intensiva (UTI).

Nem mesmo as cidades de origem das vítimas têm sido informadas pelo hospital que, desde 24 de março, optou por omitir esta informação da imprensa e, consequentemente, da população.

Comunicamos que desde o dia 24 de março o HC passou a informar apenas os dados gerais de altas e óbitos diários, além da taxa diária de ocupação da UTI COVID.

Reiteramos que, por atendermos a DRS VI Bauru, que abrange 68 cidades da região, cabe aos próprios municípios a divulgação local dos óbitos, a exemplo do que é feito diariamente pela Secretaria Municipal Saúde de Botucatu.

O trâmite interno de abastecimento dos números no banco de dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e das informações do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HCFMB aos municípios atendidos pelo HCFMB continuam normalmente., frisou o HCFMB em nota oficial.