Prefeito anuncia novo lockdown a partir de quinta-feira (2)

Da Redação

O prefeito de Botucatu Mario Pardini (PSDB) anunciou o terceiro lockdown em Botucatu a partir das 23 horas desta quinta-feira, 2 de abril, até as 6 horas da próxima segunda-feira, 6 de abril.

Este é o terceiro ato restritivo em menos de um mês. Botucatu está prestes a atingir a marca de 10 mil pessoas infectadas por Covid-19 e beirando 150 mortes.

O anúncio ocorrerá na noite desta terça-feira, 30 de março, na sede da Prefeitura Municipal. O decreto será publicado na manhã desta quarta-feira, 31.

Nesta modalidade de restrição, apenas serviços considerados emergenciais têm permissão de funcionamento. Empresas do setor de alimentação só funcionarão por delivery.

Nas restrições passadas, feitas em finais de semana consecutivos, como taxas de isolamento social atingiram máximas de 56% e 55%, sempre aos domingos. Ou seja, mais de 80 mil botucatuenses aderiram ao decreto municipal. Nos dias seguintes voltaram ao patamar inferior a 40%.

Outros pontos que devem ser anunciados estão quanto a ofertas de vagas em leitos de terapia intensiva (UTI), onde permaneceu em 100% no Hospital das Clínicas (40 vagas ocupadas) e na rede privada, que tem 80% dos 20 espaços em uso. O Hospital do Bairro, que concentra leitos semi-intensivos está com 60% de ocupação.