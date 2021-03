Prefeitura de Botucatu anunciará novas medidas contra a pandemia de Covid-19 que deve contemplar novo lockdown no feriado

Anúncio ocorrerá na noite desta terça-feira, 30 de março, na sede da Prefeitura Municipal

Da Redação

Prestes a atingir a marca de 10 mil pessoas infectadas por Covid-19 e beirando as 150 mortes, Botucatu deve ter novas medidas para coibir a pandemia de Covid-19. O anúncio ocorrerá na noite desta terça-feira, 30 de março, na sede da Prefeitura Municipal.

Entre algumas ações que devem ser adotadas pode ser o anúncio oficial de um novo bloqueio (o terceiro) em menos de um mês. A ideia é cogitada pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) e deve contemplar o feriado de Sexta-feira Santa e de Páscoa. Nesta modalidade de restrição, apenas serviços considerados emergenciais têm permissão de funcionamento.

Nas restrições passadas, feitas em finais de semana consecutivos, como taxas de isolamento social atingiram máximas de 56% e 55%, sempre aos domingos. Ou seja, mais de 80 mil botucatuenses aderiram ao decreto municipal. Nos dias seguintes voltaram ao patamar inferior a 40%.

Outros pontos que devem ser anunciados estão quanto a ofertas de vagas em leitos de terapia intensiva (UTI), onde permaneceu em 100% no Hospital das Clínicas (40 vagas ocupadas) e na rede privada, que tem 80% dos 20 espaços em uso. O Hospital do Bairro, que concentra leitos semi-intensivos está com 60% de ocupação.

Também devem ser abordadas questões como vacinação, medicamentos incluindo kit intubacao e parcerias com outras esferas governamentais.