Projeto exige que UBSs funcionem 12 horas por dia até Brasil bater meta de imunização contra Covid

Proposta exige ainda que ao menos uma UBS por município funcione 24 horas por dia

Da Agência Câmara

O Projeto de Lei 1019/21 obriga os municípios a manter as unidades básicas de saúde (UBSs) funcionado 12 horas por dia, todos os dias, até que o Brasil atinja a meta de imunização da população contra o coronavírus, causador da Covid-19. O texto, que tramita na Câmara dos Deputados, exige ainda que ao menos uma UBS por município funcione 24 horas por dia.

“Essa medida, aliada a uma maior oferta de vacinas, aliviará todo nosso sistema de saúde, que hoje se encontra em estado de colapso”, argumenta o autor, deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ).

“A vacinação em massa da população é a única medida que no momento pode diminuir significativamente os índices de transmissão do novo coronavirus, e assim, ter um impacto significativo na redução do número de mortes”, acrescenta.