São Manuel: Prefeitura instala tendas em frente à agência da Caixa

Espaço observará o distanciamento social, com atribuição do banco em organizar as filas

Da Redação

Em reunião realizada na Prefeitura Municipal no último dia 15, o prefeito Ricardo Salaro, que estava acompanhado do Diretor Financeiro, Natalino Medolago, cobrou do gerente geral da Caixa Econômica Federal local que a instituição financeira organize as filas na parte interna e externa da agência, a fim de manter o distanciamento social entre as pessoas, principal responsável pela propagação do Covid-19.

Na manhã de segunda-feira (29) uma empresa especializada, em serviço contratado pela Prefeitura Municipal, iniciou a colocação de tendas na quadra da Caixa Econômica Federal (Rua XV de Novembro, cruzamento com a Gomes de Faria), que terá ainda cadeiras, observando o distanciamento social, para maior conforto e segurança das pessoas atendidas, mas irá cobrar que a Caixa Federal organize melhor as filas.

O governo federal voltará a pagar o auxílio emergencial a partir do próximo mês de abril e isto acabará levando mais pessoas a procurar a instituição financeira para sacar o dinheiro, nos caixas eletrônicos. Isto acaba gerando enormes filas e ainda o descumprimento do distanciamento social, onde se considera o ideal, uma distância entre 1,5 a 2 metros de uma pessoa para outra.