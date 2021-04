Botucatu encerra março com mais 3 mortes pela Covid-19; total acumulado chega a 156

Foram registrados 56 óbitos somente em março

Da Redação

Botucatu registrou três mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme atualização da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta quarta-feira, 31 de março. Com isso, são 156 óbitos no acumulado da pandemia.

As vítimas são dois homens, de 60 e 81 anos, internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HCFMB); e uma mulher de 49 anos, que estava na rede privada de saúde.

Foram registrados 56 óbitos somente no mês de março, fazendo com que fosse o mais mortal desde o início da pandemia, representando 35,84% do total de óbitos. A média nestes últimos 30 dias foi de 1,80 morte diária.