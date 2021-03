Botucatu: idosos de 68 anos já podem ser vacinados contra a Covid-19

Nesta quarta, as Unidades de Saúde de Botucatu estarão abertas até às 17 horas

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta quarta-feira, 31, a partir das 15 horas, a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 68 anos. Nesta quarta, as Unidades de Saúde de Botucatu estarão abertas até às 17 horas para receber os interessados.

Nas Unidades que funcionam como Pronto Atendimento Noturno (USF Cohab IV, Policlínica Jardim Cristina, UBS Cecap, Policlínica CSI Centro, CSE Vila dos Lavradores, USF Jardim Iolanda, UBS Cohab I, USF Jardim Aeroporto, USF Rubião Júnior e USF Vitoriana) a vacinação ocorrerá até às 19 horas.

Na quinta-feira, dia 1 de abril, todas as Unidades vacinarão das 8 às 17 horas, com exceção apenas do Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, que atenderá até às 22 horas.

Também são convocados para receber a segunda dose do imunizante os idosos de 75 a 76 anos. A vacina a ser aplicada é a Coronavac. Recomenda-se um intervalo mínimo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose desse imunizante, sendo o mais recomendado que seja aplicado mais próximo de 28 dias.

Lembrando que 100% das doses para os dois grupos mencionados já foram recebidas pela Secretaria de Saúde. Portanto, não é necessária afobação ou pressa por parte da população na procura pela imunização.

Os interessados devem comparecer à Unidade de Saúde mais perto de casa, portando documento de identificação com foto e CPF. No caso de ser a segunda dose, também devem apresentar a carteirinha de vacinação indicando a primeira aplicação. Neste fim de semana, não haverá vacinação no formato drive-thru.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100