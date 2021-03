Itatinga interdita praças para evitar aglomerações de pessoas após município ultrapassar 1 mil infectados pela Covid-19

Em caso de descumprimento das ordens, as pessoas serão conduzidas à Polícia Civil

Para coibir a circulação de pessoas e potenciais aglomerações durante a Fase Emergencial do Plano SP de combate à pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Itatinga interditou, nesta semana, algumas das principais praças do município. A informação foi passada pelo vice-prefeito, Paulo Roque, em postagem nas redes sociais.

Neste momento foi impedido o acesso nas praças da Família do Ginásio de Esportes “Fábio de Melo Goes” e a Praça do Jaburu próximo à rotatória da Canaã. Segundo o vice-prefeito, a Vigilância Sanitária fará a fiscalização das praças com apoio da Guarda Civil Municipal. Em caso de descumprimento das ordens, as pessoas serão conduzidas à Polícia Civil e responderão por processo contra a saúde pública.

Na Praça da Família terá monitoramento 24 horas através de câmera 360 graus instalada para essa finalidade, além da base da GCM montada de Quinta a Domingo para evitar aglomerações e festas. “Estamos em meio a pandemia, famílias perdendo seus entes queridos, não é momento para fazer social com amigos, não é momento de festas”, disse o vice-prefeito. Itatinga superou a marca de mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com 22 novos casos nas últimas 24 horas. No acumulado, 24 pessoas morreram em decorrência da doença no município.