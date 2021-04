Policiais e guardas municipais da região de Botucatu serão vacinados nos dias 5 e 6 de abril

Na região de Botucatu a imunização ocorrerá na próxima segunda e terça-feira (5 e 6 de abril)

Da Redação

Incluídos pelo governo do Estado no novo calendário de vacinação contra a Covid-19, agentes da segurança pública em São Paulo, incluindo policiais militares, civis, agentes penitenciários e guardas municipais, serão vacinados a partir da próxima semana.

Na região de Botucatu a imunização ocorrerá na próxima segunda e terça-feira (5 e 6 de abril). Os postos de vacinação estão disponíveis no site da Polícia Militar , onde os PMs poderão conferir os locais de suas proximidades. No entanto, todos os agentes da segurança pública deverão realizar o pré-cadastro na plataforma do governo paulista

Para definir os últimos detalhes da vacinação, ocorreu na tarde desta terça-feira, 31 de março, reunião na sede do 12º Batalhão de Polícia Militar de Botucatu, com presença do Ten Cel PM José Semensati Júnior, juntamente com o Dr. Lourenço Talamonte Netto, Delegado Seccional da Polícia Civil, além de representantes de Guardas Municipais das cidades da região.