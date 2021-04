Abril começa com mais 4 mortes registradas por Covid-19 no Hospital das Clínicas de Botucatu; ocupação de leitos UTI continua em 100%

Hospital deixa de informar as cidades de origem de pacientes que morreram ou tiveram altas

Da Redação

Unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a assistência de pacientes com Covid-19, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) registrou nesta quinta-feira, 1º de abril, pelo quarto dia seguido, 100% de ocupação em leitos de terapia intensiva (UTI). Com isso, todas as 40 vagas estão em uso por pacientes vindos de todo o interior paulista.

Além disso, a unidade registrou mais quatro mortes pelo novo coronavírus, tendo como vítimas uma mulher de 82 anos e três homens, de 81, 60 e 58 anos. A cidade de origem da paciente não foi informada, tendo em vista recente decisão do HCFMB, que passou a omitir este dado da imprensa e, consequentemente, da população.

A unidade ainda registrou quatro altas de pacientes, dois homens de 37 anos cada e duas mulheres de 74 e 25 anos. Locais de origem também são desconhecidas.

O HCFMB contabiliza 121 internados para tratamento do novo coronavírus, sendo que 87 já possuem diagnósticos confirmados. Desde o início da pandemia foram registradas 437 altas e 243 mortes.