Botucatu: terceiro lockdown para conter a Covid-19 terá início às 23 horas desta quinta (1º)

Medidas mais restritivas estarão em vigor até as 6 horas da próxima segunda-feira, 5 de abril

Da Redação

Terá início, às 23 horas desta quinta-feira (1º) o terceiro lockdown em Botucatu com objetivo de coibir a propagação da Covid-19. As medidas mais restritivas para circulação de pessoas e das atividades comerciais e de serviços estarão em vigor até as 6 horas da próxima segunda-feira, 5 de abril.

As regras para este novo lockdown estão no decreto 12.259, assinado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) e publicado na quarta-feira, 31 de março, no Semanário Oficial. Este é o terceiro final de semana de medidas mais severas instituídas no município, sendo que a única diferença das demais fases será o período de duração, tendo um dia a mais.

Nesta modalidade de restrição, apenas serviços considerados emergenciais têm permissão de funcionamento. Empresas do setor de alimentação só funcionarão por delivery. Comércio, indústrias e outros serviços como lotéricas, por exemplo, não poderão ter atendimento neste período.

Para a presença de pessoas nas vias públicas, o decreto estabelece que há permissão para que ocorra aquisição de medicamentos; obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais; embarque e desembarque no terminal rodoviário, bem como, para a entrada e saída de outros meios de locomoção e atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis próprias ou de terceiros.

Além disso, o decreto determina que as pessoas deverão portar documentos de identidade, comprovação de endereço residencial e outros que comprovem a necessidade de circulação como nota fiscal da compra ou prescrição médica do medicamento adquirido ou a ser adquirido; atestado de comparecimento na unidade de saúde de prestação do atendimento ou socorro médico ou prescrição de medicamentos resultante do atendimento; carteira de trabalho, contracheque, contrato social de empresa que seja sócio, declaração de terceiro com identificação do indivíduo, do declarante e do endereço da prestação dos serviços; tíquete ou imagem da passagem ou comprovação de destino ou origem intermunicipal e comprovação da urgência ou da necessidade inadiável por qualquer meio ou declaração própria ou de terceiro da ocorrência do fato.

Os postos de combustíveis terão atendimento exclusivo para abastecimento dos serviços públicos municipais, estaduais e federais, polícia militar, ambulâncias e bem como, dos veículos referentes aos serviços autorizados e veículos de abastecimento da cadeia alimentar.

O transporte coletivo ocorrerá apenas para funcionários dos serviços de saúde que englobam a estrutura de combate à Covid-19, como hospitais, Pronto Socorro Adulto, além de unidades da rede privada destinadas para este fim.

Não haverá alguns serviços públicos, com exceção dos serviços de saúde, de segurança, de justiça de urgência, de fornecimento e tratamento de água, de energia elétrica, de saneamento básico, manutenção de semáforos, de coleta de lixo orgânico, de telecomunicações, de assistência social, serviços funerários, cemitérios, de segurança alimentar e os serviços administrativos que lhes deem suporte.

Nas restrições passadas, feitas em finais de semana consecutivos, como taxas de isolamento social atingiram máximas de 56% e 55%, sempre aos domingos. Ou seja, mais de 80 mil botucatuenses aderiram ao decreto municipal. Nos dias seguintes voltaram ao patamar inferior a 40%.