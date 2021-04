Cláudio Lacerda encerra temporada com mais duas apresentações online

Temporada termina no dia 8 de abril com “Cantador”, espetáculo com repertório de Lacerda

Nos dias 1º e 8 de abril, quintas-feiras, às 20 horas, acontecem os últimos shows da temporada “Canções para acordar o Sol”, projeto musical de um dos artistas mais importantes da música caipira contemporânea, o cantador Cláudio Lacerda, que será transmitido gratuitamente pelo canal do cantor no Youtube (www.youtube.com/ ClaudioLacerdacantador).

No dia 01 de abril, o show “Olhos D’Água” busca sensibilizar os ouvintes, através de canções regionais, a retomar uma relação fundamental de respeito com nossos mananciais, para assegurar assim o bem estar das futuras gerações, inspirando o lado ambiental e cidadão das pessoas para questões que envolvam o uso da água e sua preservação.

A data da realização deste show foi escolhida também para relembrar o Dia Mundial da Água (DMA), celebrado em 22 de março, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).

“Esse show surgiu a partir de um momento em que fiquei muito tocado com a questão ambiental. Fui buscar referências com ambientalistas, conversar com outros artistas também preocupados com a questão e criei um repertório com canções que abordam o tema da água e do meio ambiente, como é o caso de Sobradinho (Sá & Guarabyra), Planeta Água (Guilherme Arantes), entre outras. Uma forma de sensibilizar as pessoas para o uso correto da água, a importância de cuidar das nossas nascentes e assim por diante”, explica Lacerda.

A temporada termina no dia 08 de abril com “Cantador”, espetáculo com um repertório autoral de Lacerda e seus parceiros, evidenciando o compromisso que compositores contemporâneos como ele, pouco valorizados pela grande mídia, insistem em manter, para que não seja perdido o fio da meada da nossa história. Que evolui sim, como poderá ser notado, porém com raízes profundas em nossa identidade cultural.

Grande defensor da cultura campesina, o cantor, compositor, instrumentista e pesquisador Cláudio Lacerda apresenta em suas produções artísticas as inspirações e aspirações desses povos, os lamentos da vida na roça, os desafios do homem do campo, a natureza, a preservação da identidade e suas oralidades.

Com mais de vinte anos de estrada desenvolvendo um projeto pessoal de fomento da cultura brasileira, Cláudio é idealizador do projeto “ConSertão”. São concertos gratuitos ao ar livre, onde ele interpreta clássicos da música caipira acompanhado por uma Orquestra Sinfônica em arranjos inéditos de Neymar Dias, que também é o solista na viola caipira.

Cláudio sempre esteve ligado à música campesina, elo reforçado no período que realizou sua graduação em zootecnia em Botucatu (SP). Deixou de exercer a zootecnia no ano de 2000 atendendo ao chamado da música. Desde então, gravou 5 CDs que contaram com participações de grandes artistas, como: Dominguinhos, Renato Teixeira, Rolando Boldrin, Pena Branca, Tinoco, Mônica Salmaso, Paulo Simões, Alzira e Tetê Espíndola, dentre outros maravilhosos artistas brasileiros.

FICHA TÉCNICA

Curadoria artística: Cláudio Lacerda | Criação: Ivete Nenflidio | Comunicação: Carretel Music | Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini

Agenda completa em: https://www.claudiolacerda. com.br/agenda

Onde assistir: www.youtube.com/ ClaudioLacerdacantador

Assista o trailer em: https://youtu.be/DKIvy2DNr9Q

SERVIÇO: Canções para acordar o Sol

Classificação Livre – Grátis

Agenda:

Quando: 01 de abril de 2021 – Show: Olhos D’Água – Horário: 20h00

Quando: 08 de abril de 2021 – Show: Cantador – Horário: 20h00