Hemocentro de Botucatu altera funcionamento neste feriado

O Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) informa que no dia 2 de abril, feriado de Sexta-Feira Santa, a Sala de Coleta de Doadores estará fechada. Já no sábado, dia 3, a sala estará aberta apenas para doadores já pré-agendados.

As atividades serão retomadas normalmente a partir da segunda-feira, 5 de abril, das 8h às 16h30.

Agende a sua doação pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.